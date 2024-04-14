سمير فرج: أمريكا هي التي أدارت العملية العسكرية التي قامت بها إيران

كتبت- داليا الظنيني:

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن أمريكا هي التي أدارت العملية العسكرية التي قامت بها إيران على إسرائيل، معلقا: "أمريكا علمت بالأهداف وتوقيت الضربة وأبلغت إسرائيل، بمعلومية كل من (مصر، الأردن، العراق، بريطانيا، فرنسا)".

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أن العملية العسكرية كانت مثل مباراة كرة القدم، معلومة الوقت والمكان والتفاصيل، مشيرًا إلى أن إيران منحت نتنياهو قبلة الحياة بالعملية العسكرية، خصوصًا بعد فشله في القضاء على عناصر حماس بالتزامن مع المظاهرات القائمة في تل أبيب.

وأوضح أن نتنياهو -قبل الضربة العسكرية- كان على علاقة سيئة بالمجتمع الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، مشددًا على أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أنه قام بعمل كبير في صد الهجمات، لكن الحقيقة هي أن أمريكا من قامت بمجابهة تلك العملية.

واستكمل: إيران قامت بهذه العملية لحفظ ماء وجهها أمام شعبها ولا علاقة لما يحدث في غزة بما قامت به إيران، متابعا: "لو تطورت العملية العسكرية لكانت حدثت عواقب وخيمة وأضرار على مصر وخاصة في السياحة التي تحقق أكبر مكاسب منذ سنوات".

وفي سياق متصل، أعلن سمير فرج أن حماس رفضت المقترحات الأخيرة حول عملية الإفراج عن السجناء وتحرير الأسرى ووقف القتال لـ6 أسابيع متواصلة، معلقا: من الغد هناك جولة من التفاوض بشأن ما يحدث في قطاع غزة الفترة المقبلة، ومصر تبدأ ترعى عملية التفاوض من جديد.

اقرأ أيضا :

مواعيد قطع الكهرباء في الدقهلية.. جداول تخفيف الأحمال بدءا من الغد

رئيس غرفة صناعة الدواء يكشف موقف زيادة الأسعار و"النواقص