إعلان

BBC

مواعيد قطع الكهرباء في الدقهلية.. جداول تخفيف الأحمال بدءا من الغد

04:48 م الأحد 14 أبريل 2024
  • عرض 15 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء في الدقهلية (1)
  • عرض 15 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء في الدقهلية (4)
  • عرض 15 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء في الدقهلية (5)
  • عرض 15 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء في الدقهلية (6)
  • عرض 15 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء في الدقهلية (2)
  • عرض 15 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء في الدقهلية (3)
  • عرض 15 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء في الدقهلية (7)
  • عرض 15 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء في الدقهلية (10)
  • عرض 15 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء في الدقهلية (8)
  • عرض 15 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء في الدقهلية (11)
  • عرض 15 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء في الدقهلية (13)
  • عرض 15 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء في الدقهلية (14)
  • عرض 15 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء في الدقهلية (9)
  • عرض 15 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء في الدقهلية (12)
  • عرض 15 صورة
    مواعيد قطع الكهرباء في الدقهلية (15)
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:
يبدأ غدا الاثنين الموافق 15 أبريل 2024 عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء التي كان مجلس الوزراء أعلنها منتصف العام الماضي، وتم وقف تطبيقها خلال شهر رمضان 2024.

وأعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، في يوليو الماضي، والتى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الاثنين، فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.
وتضمنت خطة تخفيف الأحمال في محافظة الدقهلية، جداول بالمدن والأحياء المختلفة والتوقيتات الزمنية لفصل وإعادة التيار الكهربائي.


وتضمنت الجداول التي تم إعلانها وتطبيقها حتى بداية شهر رمضان، والتي سيتم العودة للعمل بها خلال الفترة المقبلة.

ويتم استثناء 4 مناطق وهي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المناطق الاستراتيجية التي يتم استثناؤها من أقسام شرطة ومستشفيات وغيرها.

قطع الكهرباء الدقهلية جداول تخفيف الأحمال

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بدءًا من الغد.. جداول تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء في المنيا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

طهران تهاجم بالصواريخ.. و3 دول تتدخل لاعتراضها.. وإسرائيل تضرب لبنان وسوريا (تغطية خاصة للهجوم الإيراني)