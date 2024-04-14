مواعيد قطع الكهرباء في الدقهلية.. جداول تخفيف الأحمال بدءا من الغد

بدءًا من الغد.. جداول تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء في المنيا

كتب- محمد نصار:

يبدأ غدا الاثنين الموافق 15 أبريل 2024 عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء التي كان مجلس الوزراء أعلنها منتصف العام الماضي، وتم وقف تطبيقها خلال شهر رمضان 2024.

وأعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، في يوليو الماضي، والتى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الاثنين، فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

وتضمنت خطة تخفيف الأحمال في محافظة الدقهلية، جداول بالمدن والأحياء المختلفة والتوقيتات الزمنية لفصل وإعادة التيار الكهربائي.



وتضمنت الجداول التي تم إعلانها وتطبيقها حتى بداية شهر رمضان، والتي سيتم العودة للعمل بها خلال الفترة المقبلة.

ويتم استثناء 4 مناطق وهي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المناطق الاستراتيجية التي يتم استثناؤها من أقسام شرطة ومستشفيات وغيرها.