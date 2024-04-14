ننشر جدول قطع الكهرباء في 6 أكتوبر والشيخ زايد

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الاثنين، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وأعلن مجلس الوزراء، في يوليو الماضي، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وهي نفس الخطة التي سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الاثنين، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وينشر مصراوي وفق بيان حكومي، جدول تخفيف الأحمال في 6 أكتوبر والشيخ زايد، ويبدأ انقطاع التيار لمدة ساعة على مدار اليوم في مناطق مختلفة.

مجموعة (1)

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة (12) ظهرًا حتى الساعة (1) م .

الحي السابع / الشيخ زايد ـ جومان / الشيخ زايد.

(1185) عمارة / أكتوبر .

إسكان دهشور / أكتوبر .

نقابة التجاريين ـ بارك فيل ايكو ـ كومبوند السكر ـ الإسكان والتعمير / أكتوبر .

الحي الثاني ـ الحي الثالث (شمال محول الكفراوي) / أكتوبر .

الحي الثالث أكتوبر (خلف سنترال الفيروز) .

المحور المركزي / الشيخ زايد الإسكان الحدائقي .

جنة زايد بجوار مول سعودي ـ جرينز المدرسة الأمريكية سنتر سيتي سفن ـ سنتر كورتجانوا .

مجموعة (2)

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة (1) م حتى الساعة (2) م !

غرب سوميد منطقة (ب) / أكتوبر .

الحي الرابع / أكتوبر .

الحي الثالث / الشيخ زايد ـ كومبوند جرينز .

الحي (13) / الشيخ زايد .

الإسكان القومي ـ العمرانية (إسكان أبو الوفا ـ (209) عمارة ـ (200) قطعة) .

الحي (12) / أكتوبر .

شباب (100) / أكتوبر .

مجموعة (3)

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة (2) م حتى الساعة (3) م !

فدان ـ المنطقة الثاني ابني بيتك (139) .

المنطقة السادسة منطقة (أ) / أكتوبر .

المنطقة السادسة منطقة (ب) / أكتوبر .

المنطقة السادسة منطقة (ج) / أكتوبر .

المنطقة السادسة منطقة (د) / أكتوبر .

الحي التاسع / الشيخ زايد .

سكن مصر ـ دار مصر (خلف سوق الجملة) / أكتوبر .

مجموعة (4)

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة (3) م حتى الساعة (4) م !

الحي (11) / الشيخ زايد.

سوق الجملة ـ أوراسكوم ـ دريم / أكتوبر.

بيت العائلة ـ الأولى بالرعاية / أكتوبر.

الحي (16) زايد.

الحي الثالث ـ الحي الرابع (يمين محور الكفراوي) / أكتوبر.

المستثمر الصغير ـ إسكان الأندلس / أكتوبر.

مجموعة (5)

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة (4) م حتى الساعة (5) م !

الحي الخامس / أكتوبر .

طيبة جاردنز ـ القاهرة ـ إسكان النصر ـ كومبوند الصعيد / أكتوبر .

النصر ق (17) ـ ديار ـ المعمورة ـ المتحدة /أكتوبر .

القوات المسلحة / أكتوبر.

الحي الثاني أكتوبر خلف جامعة نوال الدجوي.

الحي السادس / أكتوبر.

بيفرلي هيلز (بجوار مول العتابي وبجوار سنترال بفرلي هيلز) / الشيخ زايد.

مجموعة (6)

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة (5) م حتى الساعة (6) م

طيبة جاردنز ـ كومبوند بيتا ـ واحة ريحانة /أكتوبر .

الحي الأول / أكتوبر.

بيت الوطن بجوار مدخل (3) الشيخ زايد ـ جنة مصر الشيخ زايد.

الفردوس ـ منطقة أرض القرعة دار مصر بجوار أوراسكوم ـ سكن مصر أمام أوراسكوم ـ رحاب / أكتوبر ـ كومبوند كالما / أكتوبر.

مجموعة (7)

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة (6) م حتى الساعة (7) م

غرب سوميد منطقة (د) / أكتوبر .

الحي (15) زايد (الربوة) / أكتوبر .

الأبارتمنت دريم .

عمارة حدائق أكتوبر (266) / أكتوبر .

الحي الأول / أكتوبر .

الحي السابع / أكتوبر .

بيفرلي هيلز (ألجريا ـ كازا) / أكتوبر .

مجموعة 8

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة (7) م حتى الساعة 8 م

المحور المركزي / الشيخ زايد ـ الإسكان الحدائقي أمام الجومان ـ جنة زايد أمام الجومان / أكتوبر .

عمارات الـ (125) فدان / أكتوبر .

المستثمر الصغير ـ كومبوند الأندلس / أكتوبر .

دجلة بالمز / أكتوبر .

عمارات الإسكان الاجتماعي والـ (800) فدان /أكتوبر .

الكرمة ـ جرين ويفر / أكتوبر .

تيامو - بيل فيل / أكتوبر .

الحي الخامس / الشيخ زايد خلف سنترال الشيخ زايد .

السياحة السادسة .

يوتوبيا ـ المقاولون العرب / أكتوبر .

فدان كومبوند حورس (150) / أكتوبر .

مجموعة (9)

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة (8م حتى الساعة (9) م !

الخمائل المرحلة الأولى خلف مسجد الشرطة /أكتوبر .

الربوة / أكتوبر .

الإسكان الاجتماعي (247) عمارة / أكتوبر .

السياحة الشمالية حي الورود ـ المرتفعات الخضراء ـ أكتوبر هيلز ( أ ، ب) ـ دارا جاردنز ـ أرض الدفاع (أ ، ب) / أكتوبر .

التوسعات الشرقية (صوانليك - صن سيتي - إيوان البستان ـ ريزيدنس ـ الكانريا ـ الفدا ـ الصفوة ـ جرين هيلز ـ كليوباترا ـ إسكان مصر ـ جرين فور ـ الهضبة الخضراء ـ ميجا القابضة) / أكتوبر .

كومبوند جاردينيا ـ رامو ـ كومبوند الياسمين /أكتوبر.

مجموعة (10)

المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة (9) م حتى الساعة (10) م !

الحي الرابع عشر زايد (حي الياسمين) / أكتوبر .

الحي العاشر / أكتوبر .

حدائق الفردوس ـ سوق الجملة / أكتوبر .

المتميز / أكتوبر .

الحي الثامن / أكتوبر .

الحي الثاني / الشيخ زايد .