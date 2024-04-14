بدءًا من الغد.. جداول تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء في المنيا

ينتهي العمل بقرار وقف خطة تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، بنهاية اليوم الأحد، على أن يتم العودة لتطبيق جداول تخفيف الأحمال اعتبارًا من الاثنين.

وأعلن مجلس الوزراء، في يوليو الماضي، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وهي نفس الخطة التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الاثنين، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وتضمنت خطة تخفيف الأحمال في محافظة المنيا جداول بالمدن والأحياء المختلفة والتوقيتات الزمنية لفصل وإعادة التيار الكهربائي.

ويتم استثناء 4 مناطق ومحافظات وهي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المناطق الاستراتيجية التي يتم استثناؤها من أقسام شرطة ومستشفيات وغيرها.