جنوح سفينة دولية بخليج العقبة.. وإجراء عاجل من البيئة لمنع أي تسريب - صور

"الأرصاد": موجة حارة بدءًا من الغد وحتى هذا الموعد

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، حادث جنوح إحدى السفن الدولية بمنطقة خليج العقبة والذي تزامن مع فترة العيد، وذلك بناءً على البلاغ الوارد من مدير محميات جنوب سيناء، ومركز المساعدات المتبادلة بالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن عن وجود شحط لمركب غاز على شعب "راس نصراني" مدخل خليج العقبة.

ووجهت وزيرة البيئة، برفع درجة الاستعداد بمركز مكافحة التلوث البحري (مركز السلام) بشرم الشيخ، وتابع "أبو سنة"، الإجراءات القانونية والفنية الجارية من إدارة المحميات بشأن السفينة، ووجه برفع حالة الاستعداد والطوارئ البيئية تحسبًا لحدوث أي تسريبات أو تلوث من السفينة.

كما شارك "أبو سنة"، في أعمال المتابعة والمرور على اليخوت السياحية والأنشطة الساحلية بمواقع الغوص والأنشطة البحرية بالمحميات الطبيعية بساحل شرم الشيخ ومحمية رأس محمد، برفقة فريق عمل محميات جنوب سيناء.

وشهدت محميات جنوب سيناء إقبالًا ورواجًا كبيرًا من السائحين من مختلف أنحاء العالم خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، حيث وجهت بضرورة الالتزام بالاشتراطات وقواعد الزيارة للحفاظ على الموارد الطبيعية.