بعد تراجع سعر الدقيق.. "شعبة المخابز" تكشف مصير سعر رغيف الخبز السياحي

كتبت- داليا الظنيني:

قال عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تراجع سعر طن الدقيق 2000 جنيه اليوم، سيكون له تأثير كبير على تراجع سعر رغيف الخبز السياحي في المخابز خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "غراب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن مشكلة الخبز السياحي في السوق المصري، بسبب عدم الالتزام بوزن معين ومحدد لرغيف العيش.

وأوضح أن هناك تواصل بشكل مباشر ودوري مع جميع المخابز في مصر، والتي يصل عددها إلى أكثر من 30 ألف مخبز، مؤكدًا أن سعر الرغيف السياحي سوف ينخفض بنحو 25% بعد إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل.

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