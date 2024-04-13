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BBC

بعد تراجع سعر الدقيق.. "شعبة المخابز" تكشف مصير سعر رغيف الخبز السياحي

07:30 م السبت 13 أبريل 2024

الخبز السياحي

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كتبت- داليا الظنيني:

قال عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تراجع سعر طن الدقيق 2000 جنيه اليوم، سيكون له تأثير كبير على تراجع سعر رغيف الخبز السياحي في المخابز خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "غراب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن مشكلة الخبز السياحي في السوق المصري، بسبب عدم الالتزام بوزن معين ومحدد لرغيف العيش.

وأوضح أن هناك تواصل بشكل مباشر ودوري مع جميع المخابز في مصر، والتي يصل عددها إلى أكثر من 30 ألف مخبز، مؤكدًا أن سعر الرغيف السياحي سوف ينخفض بنحو 25% بعد إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل.

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سعر رغيف الخبز السياحي تراجع سعر الدقيق الشعبة العامة للمخابز تراجع سعر رغيف الخبز برنامج صالة التحرير عبدالله غراب

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