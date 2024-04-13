إعلان

BBC

"الأرصاد": موجة حارة بدءًا من الغد وحتى هذا الموعد

06:25 م السبت 13 أبريل 2024
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من غدًا الأحد وحتى الجمعة 19 أبريل 2024، تشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

وأضافت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أنه يسود حالة الطقس اليوم، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والبلاد، دافئ على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

وأوضحت "الهيئة"، أن طقس اليوم يشهد، نشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجخ البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والبلاد، على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا:
يربط الجيزة بالقاهرة.. أحدث 18 صورة لمحور 26 يوليو الجديد

36 صورة ترصد المشروعات التي تفتتحها محافظة الجيزة في 2024

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جمال شعبان يكشف سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر
"الأرصاد": موجة حارة بدءًا من الغد وحتى هذا الموعد