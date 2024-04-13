تحذير شديد اللهجة.. برلماني لأصحاب المخابز: ليه الأسعار مرتفعة رغم انخفاض الدقيق؟

كتب- نشأت علي:

حذر النائب إيهاب العمدة، عضو مجلس النواب، أصحاب المخابز، من الاستمرار في بيع رغيف الخبز السياحي بالأسعار الحالية رغم انخفاض سعر طن الدقيق.

وقال إيهاب العمدة، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: رسالة إلى أصحاب المخابز بدائرة الزاوية والشرابية.. سعر طن الدقيق انخفض من 24500 إلى 15500 جنيه، والأسعار لم تنخفض.

وأضاف النائب إيهاب العمدة: رجاءً تخفيض الأسعار كما كانت من قبل وإذا لم يتم ذلك فسوف أتبنى حملة رقابية بنفسي على المخابز لضبط الأسعار ولا أخشى في الحق لومة لائم.

كان حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة، بغرفة الإسكندرية التجارية أعلن انخفاض أسعار الدقيق الحر اليوم بواقع 2000 جنيه للطن ليسجل 16 ألفًا، في حين سجلت بعض الأصناف 14 ألف جنيه ليكون بذلك الانخفاض الرابع خلال شهرين حيث وصل السعر 26 ألف جنيه ليصل الانخفاض إلى 10 آلاف جنيه.