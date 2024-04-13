انخفاض كبير في أسعار البصل بالأسواق.. الكيلو يسجل أقل من 10 جنيهات

كتب- عمرو صالح:

كشف فهمي جليلة، أحد كبار مصدري البصل في مصر، أسعار البصل بمختلف الأسواق خلال الفترة الحالية وهي فترة بداية موسم حصاده.

وقال "جليلة"، في تصريحات إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إن سعر كيلو البصل الأحمر في أسواق الجملة حيث سجل بين 7 و9 جنيهات للكيلو الواحد ومن المنتظر طرحه بمختلف الأسواق للمستهلك بسعر 11 جنيهًا، بينما يتراوح سعر البصل الأخضر بالأسواق بين 5 و6 جنيهات للمستهلك.

وأشار "جليلة"، إلى أن سبب تراجع أسعار البصل خلال العام الحالي هو زيادة الرقعة الزراعية للمحصول بمختلف المحافظات مما نتج عنه وفرة في الناتج المحلي ووجود فائض من معدلات الاستهلاك، إلى جانب بدء موسم حصاد البصل الجديد، وعليه سيتم زيادة المعروض في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، أعلنت في وقت سابق انتهاء العمل بالقرارين الوزاريين رقمي 349 و501 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير البصل مع نهاية مارس الماضي،ب دون صدور أي قرارات وزارية أخرى بشأن تجديد الحظر.

وكانت الحكومة أصدرت قرارًا بحظر تصدير البصل في أكتوبر الماضي، بسبب قفزات قياسية في الأسعار بلغت نحو 8 جنيهات في الكيلو بأسواق الجملة، فوصل إلى 30 جنيهًا، وارتفع بأكثر من 15 جنيهًا في أسواق التجزئة، ليصل إلى يد المستهلك بسعر 40 جنيهًا.

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