الأوقاف": "صكوك الإطعام" يحقق في رمضان أكثر من نصف ما حققه في عام كامل

كتب- عمرو صالح:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن مشروع صكوك الإطعام حقق في شهر رمضان المبارك أكثر من نصف ما حققه في أعلى عام كامل سابقا منذ إطلاقه، حيث حققت المديريات الإقليمية وحدها أكثر من 36 مليون جنيه.

وذكرت الوزارة، أن إجمالي صكوك وتبرعات مشروع صكوك الأضاحي والإطعام معا بلغ نحو ثمانية وأربعين مليون جنيه خلال شهر واحد.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص 20 طن سلع غذائية جديدة من مشروع صكوك الإطعام لأشقائنا في غزة.

ووجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الشكر لكل من ساهم في هذا المشروع العظيم بجهد أو مال أو وقت أو إعلام