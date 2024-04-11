بعد عطلة عيد الفطر.. موعد شم النسيم والإجازات الرسمية في 2024 - (تفاصيل)

كتب_محمد فتحي:

موعد إجازة عيد شم النسيم في مصر 2024.. من الكلمات الأكثر بحثا على محركات البحث "جوجل"، تزامنا مع احتفال المصريين بإجازة عيد الفطر المبارك 2024.

ووفقا للحسابات الفلكية التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن أن موعد شم النسيم لعام 2024 سيكون في 6 مايو 2024، الذي يوافق يوم 27 من شهر شوال.

ويأتي شم النسيم في بداية فصل الربيع 2024، والذي بدء رسميا يوم 20 مارس 2024.

وطبقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن فصل الربيع لهذا العام يستمر 92 يوما و17 ساعة و44 دقيقة، حتى الانقلاب الصيفي الذي يحل يوم 20 يونيو القادم.

ويعتبر شم النسيم عيد مصري قديم، يحتفل به المصريون مع فصل الربيع، ويعود الاحتفال بأعياد الربيع، بينها عيد شم النسيم، إلى 4 آلاف عام، فهو عيد فرعوني متوارث.

وكان القدماء المصريين يحتفلون في ذلك التوقيت بموسم الحصاد واعتدال الجو وازدهار الورود خلال هذا اليوم، وتجمع الأسر في موعد شم النسيم والتنزه والاستمتاع بروعة الطقس وسط المناظر الخلابة وأكل الأسماك المملحة.

ويعد موعد شم النسيم 2024 إجازة رسمية للموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة، وفقًا للمتبع كل عام، وتكون الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل.

أما عن باقي الإجازات الرسمية في هذا العام فهي تأتي كالآتي:

- إجازة عيد العمال: توافق يوم الأربعاء الموافق 1 مايو.

- إجازة شم النسيم: يوم الإثنين 6 مايو.

- إجازة عيد الأضحى المبارك 2024، والتى تبدأ من يوم الإثنين 17 يونيو وحتى الأربعاء 20 يونيو 2024.

- إجازة ثورة يونيو: توافق الأحد 30 يونيو 2024.

- إجازة رأس السنة الهجرية: توافق يوم الإثنين 8 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف: توافق يوم الإثنين 16 يوليو.

- إجازة ثورة 23 يوليو 1952: يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.

- إجازة انتصارات أكتوبر 1973: يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024، وهي آخر الإجازات الرسمية في عام 2024.

يذكر أن الحكومة أعلنت عن إجازة عيد الفطر المبارك 2024 في الفترة من التاسع وحتى الـ 14 من أبريل الجاري، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.

وتكون إجازة عيد الفطر مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.