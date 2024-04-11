تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

كتب- محمد نصار:

يتساءل المواطنون عن مواعيد مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف خلال إجازة عيد الفطر 2024 وذلك نظرا لأهمية هذه المرافق خلال أيام العطلات الرسمية في التنقل داخل مختلف مناطق القاهرة.

ويستمر العمل طوال إجازة عيد الفطر المبارك في مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة إلى جانب القطار الكهربائي الخفيف، بنفس مواعيد التشغيل السارية خلال شهر رمضان.

وتأتي مواعيد مترو الأنفاق والقطار الكهربائي خلال إجازة عيد الفطر 2024، على النحو التالي:

1- مواعيد الخط الأول للمترو في عيد الفطر

- بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان - المرج الجديدة) الساعة 5:15 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل 1:00 بعد منتصف الليل.

2- مواعيد الخط الثاني لمترو الأنفاق في عيد الفطر

- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة - المنيب) الساعة 5:15 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل 1:00 بعد منتصف الليل.

3- مواعيد الخط الثالث لمترو الأنفاق في عيد الفطر

- بداية ساعات التشغيل للخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور - محور روض الفرج) الساعة 7:15 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل 1:00 بعد منتصف الليل.

4- مواعيد القطار الكهربائي الخفيف في عيد الفطر

- بداية ساعات التشغيل للقطار الكهربائي الخفيف LRT (الفنون والثقافة - عدلي منصور) الساعة 6:00 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل منتصف الليل.