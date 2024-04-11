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BBC

"الصحة" تُحدد 4 علامات تدل على إعداد الفسيخ والرنجة بطريقة غير جيدة

12:28 ص الخميس 11 أبريل 2024

وزارة الصحة

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن علامات تدل على أن الفسيخ والرنجة يتم إعدادهم بطريقة غير جيدة.

وبحسب منشور الوزارة عبر "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، فإن أبرز العلامات في أن جسم السمك مهترئ وتصدر منه روائح غريبة.

ويرصد "مصراوي"، علامات تدل على أن الفسيخ والرنجة يتم إعدادهم بطريقة غير جيدة، خلال السطور الآتية، كما يلي:

- جسم السمك مهترئ.

- تصدر منه روائح غريبة.

- جسم السمكة غائر بمجرد الضغط عليه ضغطة خفيفة.

- خروج بعض الإفرازات من جسم السمكة خاصة من الرأس أو الخياشيم.

وكانت وزارة الصحة والسكان، حذرت المواطنين من تناول الطعام بكثرة في العيد، مشيرة إلى أنه يجب تقسيم الوجبات إلى 5 يوميًا.

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وزارة الصحة الفسيخ والرنجة عيد الفطر

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