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مواعيد عمل المتاحف والمواقع الأثرية في العيد 2024

12:28 م الأربعاء 10 أبريل 2024

مجدي صادق عضو غرف شركات السياحة

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، مواعيد عمل المتاحف والمواقع الأثرية في العيد 2024.

وأضاف "صادق"، في تصريحات إلى "مصراوي"، أن المتاحف والمواقع الأثرية ستعود إلى مواعيدها الطبيعية قبل شهر رمضان.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن مواعيد المتاحف والمواقع الأثرية، كالآتي:

- أهرامات الجيزة: من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً على أن يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- المتحف المصري بالتحرير: تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

- متحف الفن الإسلامي: تبدأ من 9 صباحا وحتى 5 مساءً.

- المتحف القبطي: يبدأ من 9 صباحا وحتى 5 مساءً.

- المتحف القومي للحضارة المصرية: في الأيام العادية يبدأ من 9 صباحا حتى 5 مساءً، باستثناء يوم الجمعة توجد فترة مسائية من الساعة 4 مساءً حتى 8 مساءً.

مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة المواقع الأثرية مواعيد عمل المتاحف

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