الرئيس السيسي يصل إلى مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية لأداء صلاة عيد الفطر المبارك



وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، إلى مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

ويشارك أبناء شهداء مصر في احتفالية العيد التى ستقام عقب أداء الصلاة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وكبار رجال الدولة.

كان الرئيس السيسي، قد تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الأربعاء، بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر المبارك.