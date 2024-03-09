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BBC

لميس الحديدي عن يوم الشهيد: ستبقى ذكرى نتذكر فيها كل شهدائنا عبر التاريخ

11:12 م السبت 09 مارس 2024

لميس الحديدي

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كتبت- داليا الظنينى:
علقت الإعلامية لميس الحديدي، على احتفالات مصر بيوم الشهيد الذي يوافق التاسع من مارس في كل عام قائلة: "يبقى هذا اليوم لنتذكر كل شهدائنا عبر التاريخ المصري، منوهة أنه تاريخ من كفاح وجهاد لتحرير هذا البلد من المحتل ومن العدوان ولمواجهة إسرائيل وأحنا دفعنا دم كثير مش بس من أجل مصر ومن أجل القضية الفلسطينية.

تابعت الحديدي عبر برنامجها" كلمة أخيرة، الذي تقدمه على شاشة ON، اليوم السبت، تحية لكل شهداء الوطن ممن واجهوا الإرهاب في سنوات لاحقة واستطاعوا تطهير سيناء منه وفي كل أرجاء مصر.

وأوضحت: أن كل شهيد فقدته أسرته في الحرب ضد الإرهاب هو نقطة مضيئة لهذا الوطن، قائلة: "ما كنا نجلس هنا لولا كل هؤلاء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة وكافة القطاعات".

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لميس الحديدي يوم الشهيد عبدالمنعم رياض

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