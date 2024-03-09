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BBC

شبورة وفرص أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

09:02 م السبت 09 مارس 2024
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كتب- عمر صبري:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل و توقعات طقس غدًا الأحد، حيث من المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحاَ على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

الطقس الشبورة الأمطار الأرصاد

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