الأمور الاقتصادية بدأت تتحسن ورفضنا التهجير.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية

كتب- عمرو صالح:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، بحضور عدد من أهالي الشهداء والمصابين ولفيف من ضباط الجيش والشرطة.

وخلال الاحتفالية، وجه الرئيس السيسي، عدداً من الرسائل، والتي جاءت كالتالي:-

- لسنا دعاة حرب بل عامل استقرار وسلام ونتجنب إشغال حرائق هنا أو هنا سواء في الاتجاه الجنوبي أو غيره.

- السيسي عن الإنزال الجوي للمساعدات في غزة: قلت لكم المعبر مبيتقفلش.

- مصر لن تتوقف عن العمل مهما كان الثمن من أجل حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة.

- إحنا دولة مقوماتها مش كتير ولكن بفكركم إن 10 سنين قتال ليهم تكلفة وقبل منهم 2011 ليها تكلفة وبعد منهم 2013 ليها تكلفة

- أوعوا تدوا ضهركم لبلدكم.

- إحنا كنا قاعدين على 6% والباقي كان صحراء دلوقت بقينا قاعدين على 10% أو 12% من أسوان لإسكندرية.

- الأمور الاقتصادية بدأت تتحسن وأنا لم أغامر بكم، ولم أتخذ قرارًا أضيّع به مصر ولا الحكومة.

- كلامي لم يتغير وظروفنا حلها الوحيد العمل والصبر.

- ولا أي يوم كان عندي شك أن الأمور الاقتصادية هتتحسن.. وكنت بقول للحكومة بكرا تتحل إن شاء الله.

- توقفت كثيرًا أمام قصة الشهيد عبدالمنعم رياض.

- صفحات تاريخ هذا الوطن زاخرة بأيام تشهد على قصة كفاح الشعب المصري.

- سيحكي التاريخ يومًا كيف كان العبور بمصر وشعبها من حافة الخطر والفوضى والضياع إلى بر السلامة والأمان.

- تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 90 مليار دولار.

- رفضنا التهجير لسيناء، ولا نفرط في أرضنا وسنحميها بحدودها المتوارثة من آلاف السنين، وهذا حق الشهداء علينا.