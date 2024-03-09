بعد انتشارها بالصعيد.. "الزراعة" تكشف خطورة حشرة "أبو العيد"

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، حقيقة انتشار حشرات على يرقات القمح بمحافظات الصعيد ومدى تأثيرها على النبات والإنسان.

وقال "فهيم" في تصريحات إلى "مصراوي"، إن الحشرات المنتشرة على سنابل القمح خلال الفترة الحالية تسمى "أبو العيد" وهي تتغذى على حشرات المنّ ويبدأ تكاثرها أواخر فصل الشتاء وفي الربيع.

وأضاف أنها تساهم في تلقيح الأزهار وتختفي بحلول الشتاء، ولها أجنحة تستخدمها في الطيران وهي من المفترسات الطبيعية المهمة التي تساهم في التوازن البيئي، ولا تسبب أي أضرار للنبات أو الإنسان.

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