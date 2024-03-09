الرقيب أحمد عبدربه: "خطيبتي رفضت تسيبني بعد بتر ساقي".. والرئيس: "اقفي جنبه"

كتب- محمد نصار:

روى الرقيب أول مقاتل، أحمد حسني عبدربه، من قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء، تفاصيل إصابته خلال خدمته في المنطقة.

جاء ذلك خلال احتفالية الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة، بمناسبة هذه المناسبة الوطنية المهمة.

وقال الرقيب أول أحمد حسني عبدربه: كان لي شرف المشاركة في العديد من المداهمات في شمال سيناء، وتعرضت للإصابة أكثر من مرة، وكنت أتمنى أن أحصل على شرف الشهادة، ولكن الله أنعم علي بالنجاة من الموت، وآمل أن يكون ذلك شفيعًا لي يوم القيامة.

وأضاف: خلال إحدى الإصابات، كنت مقرر أستريح في إجازتي، لكن علمت بمداهمة كبيرة ضد عناصر متطرفة في الشيخ زويد، فقررت تأجيل الإجازة للمشاركة في المداهمة، وخلالها تعرضت لانفجار عبوة ناسفة أدت إلى بتر ساقيّ وعجز في يدي اليمنى وجروح بالغة في الجسم.

وتابع: حضرت خطيبتي إلى المستشفى، وأخبرتها بحالتي، وقالت إنها تفخر بي وبكل امرأة مصرية تدعم أبطال مثلنا.

وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من زوجة المقاتل أحمد حسني، الوقوف على المسرح إلى جانب زوجها، قائلاً: "تعالي اقفي جنبه لو سمحتي".