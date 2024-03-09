خبير أمن معلومات يكشف تسريب "بيانات هائلة من "فيس بوك" لـ"The Dark Web"
قال الدكتور عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي،: "فيسبوك وشركة ميتا، شفنا منهم العجب العجاب، والشهر الماضي وصلت الأعطال لمدة 6 ساعات".
واضاف "صبحي"، خلال حواره ببرنامج "العنكبوت"، المذاع على قناة "أزهري"، أن هناك كم بيانات هائل تم تسريبه من الفيس بوك، للإنترنت المظلم " The Dark Web".
وشدد خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي، على أهمية الويع التكنولوجي، وتطبيق المصداقية الثنائية للفيس بوك، والانتباه بشدة لاستخدام الهاتف المحمول.
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