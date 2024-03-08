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BBC

"أيقونةٌ للنجاِح".. مايا مرسي تهنئ سيدات مصر بيوم المرأة العالمي

10:37 م الجمعة 08 مارس 2024

الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

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كتبت- نور العمروسي:
وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة التهنئة للمرأة المصرية وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي والذى يتزامن الاحتفال يوم 8 مارس من كل عام.

وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة، فى تدوينه لها على صفحتها الرسمية موجهه التهنئة للمرأة المصرية بهذه المناسبة المرأةُ المصريةُ هى أيقونةٌ للنجاِح والكفاِح وِهَى رمُز القوةِوالمثابرة والتحدِىِ.

وتابعت الدكتورة مايا مرسي: "المرأة المصرية أصُل حكاية الوطن والعاشقةُ لترابه والـُمدافعةُ عنهُ حتى النخاع كُّل عاٍم وكُّل إمرأة مصريٍة عظيمة بخير".

يوم المرأة العالمي مايا مرسي القومى للمرأة

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