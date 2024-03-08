"الأرصاد": كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا تؤثر على الطقس

كتب- محمد أبو بكر:

أشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى استقرار الأحوال الجوية في معظم المحافظات.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية، وتتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة، معظمها من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا".

وتابعت أن المنخفض يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، خاصة على المحافظات الشمالية.

وأكملت "غانم"، أن الطقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للدفء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ومائل للحرارة في جنوب الصعيد خلال فترات النهار.