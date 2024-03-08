إعلان

BBC

"الأرصاد": كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا تؤثر على الطقس

01:31 م الجمعة 08 مارس 2024

حالة الطقس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:

أشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى استقرار الأحوال الجوية في معظم المحافظات.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية، وتتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة، معظمها من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا".

وتابعت أن المنخفض يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، خاصة على المحافظات الشمالية.

وأكملت "غانم"، أن الطقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للدفء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ومائل للحرارة في جنوب الصعيد خلال فترات النهار.

الطقس جنوب أوروبا الأحوال الجوية منار غانم الأرصاد الجوية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسابقة 30 ألف معلم.. موعد الاختبارات وموقف المتقدمين

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

تركي آل الشيخ ينشر صورًا من حفل عشاء جمع نجوم الفن والرياضة قبل مباراة "الأهلي والزمالك"
3 جثث وتاكسي محطم.. ماذا يحدث في موقع عقار الورديان المنهار بالإسكندرية؟-صور
راجعين يقضوا أول يوم رمضان.. جثتان و18 مصابا في حادث على الصحراوي الغربى بالفيوم
دليلك لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي الكأس.. الموعد والقنوات والتشكيل المتوقع