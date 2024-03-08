السيد عبدالباري خطيبا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



يقدم التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور السيد عبدالباري أحد علماء الأزهر الشريف، ويتلو القرآن الشيخ حجاج الهنداوي.

ويؤدي أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف.

وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة، بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.