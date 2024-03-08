هل يحق للموظف جمع إجازاته الإسبوعية؟.. القانون يوضح



كتب- عمرو صالح:

لا يزال الحديث عن مشروع قانون العمل الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والمعروض حاليًا على مجلس النواب حديث الساعة في الوسط العمالي كونه ينظم آلية عمل الموظفين داخل المؤسسة.

وتساءل البعض عن إتاحة القانون للموظف الأحقية في جمع إجازاته الأسبوعية.

من جانبه أكد محمد شعيب المحامي، أن القانون لم يمنع الموظف من جمع أيام الراحة والإجازات الأسبوعية في فترة واحدة.

وأوضح "شعيب"، لمصراوي أن لائحة تنظيم العمل والجزاءات تحدد قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.

وأشار إلى أنَّ حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

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