5 فئات من المرضى يواجهون خطورة كبيرة إذا صاموا شهر رمضان



كتب- عمر صبري:

حددت الدكتورة مها إبراهيم عبد المعطى، أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، فئات مرضية يشكل الصوم خطورة كبيرة عليهم هم كالتالي:

1. مريض السكري الذي يعاني من إرتفاع السكر التراكمي الهيموجلوبين السكرى قبل بدء رمضان أكثر من 10 %.

2. المرضى الذين يتعرضون لتكرار نوبات هبوط السكر فى الدم مثل: مرضى النوع الأول من السكرى والحوامل وكبار السن الذين يعانون من أمراض أخرى بالإضافة إلى مرض السكرى.

3. مريض السكري الذي نسبة سكره في الدم منتظمة ولكنه يتعاطى أدوية قد تؤدي لإنخفاض حاد بنسبة السكر فى الدم.

4. كبير السن الذي يعيش بمفرده ويعالج بالأنسولين أو الحبوب ، كذلك الذي يتعاطى أدوية قد تؤثر على وعيه.

5. المرضى الذين يعانون من مضاعفات السكري مثل إعتلال الكليتين أو من مضاعفات بالقلب والأوعية الدموية.