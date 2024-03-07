خالد الجندي يُعلق على لقاء شيخ الأزهر وقيادات الشركة المتحدة -(فيديو)

كتب- محمد أبو بكر:

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، بلقاء فضيلة الأستاذ الدكتور الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بقيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حول التعاون الدعوي والإعلامي، قائلا: "علشان تعرفوا التعاون والعهد اللى عايشين فيه ٥٠ برنامج ديني.. صدقتوني لما قولت الرئيس عبدالفتاح السيسي، له حال مع الله، ورجل نحسبه كذلك، شوفتوا عهد فيه هذا العدد الكبير من البرامج الدينية".

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "دار اللقاء حول التعاون بين الأزهر الشريف والإعلام، حيث تم الاتفاق على نقل صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر الشريف على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، ويقدم فضيلة الإمام الأكبر برنامج رمضاني عن أسماء الله الحسنى يذاع على قنوات المتحدة، كما يذاع ملتقى الأزهر للفكر على قناة الناس يوميًا في رمضان.

وتابع: "وجه فضيلة الإمام الأكبر، بضرورة تطوير التعاون بين مشيخة الأزهر والمتحدة للإعلام في نقل رسائل الدين الوسطى، من خلال مشايخ وعلماء وشباب الأزهر الشريف فى كل الوسائل الإعلامية من التليفزيون إلى الراديو والصحافة وحتى البود كاست".

وأضاف: "كمان في خريطة برامجية مميزة فى رمضان على قنوات المتحدة تشمل 50 برنامجا يقدمه علماء الأزهر الشريف والدعاة الشباب، وفي تعاون بين قناة الناس ومرصد الأزهر فى المحتوى".

واستقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الأستاذ عمرو الفقي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والأستاذ أحمد فايق رئيس قطاع البرامج، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات بالشركة المتحدة، وذلك في مشيخة الأزهر الشريف.

دار اللقاء حول التعاون بين الأزهر الشريف والإعلام، حيث تم الاتفاق على نقل صلاتى التراويح والتهجد من الجامع الأزهر الشريف على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، ويقدم فضيلة الإمام الأكبر برنامج رمضاني عن أسماء الله الحسنى يذاع على قنوات المتحدة، كما يذاع ملتقى الأزهر للفكر على قناة الناس يوميا في رمضان.

ووجه فضيلة الإمام الأكبر، بضرورة تطوير التعاون بين مشيخة الأزهر والمتحدة للإعلام في نقل رسائل الدين الوسطى، من خلال مشايخ وعلماء وشباب الأزهر الشريف فى كل الوسائل الإعلامية من التليفزيون إلى الراديو والصحافة وحتى البود كاست.

وأكد عمرو الفقي على وجود خريطة برامجية مميزة فى رمضان على قنوات المتحدة تشمل 50 برنامجا يقدمه علماء الأزهر الشريف والدعاة الشباب، وأثنى على التعاون الذي يحدث بين قناة الناس ومرصد الأزهر فى المحتوى.