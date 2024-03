خالد الجندي يُعلق على لقاء شيخ الأزهر وقيادات الشركة المتحدة -(فيديو)

إعلان

إعلان

eneral/Ads/Ads2019/Partials/_BodyTags.cshtml", adUnit); // } //} //else if (refUrl.Contains("/news_economy")) //{ // AMSInterface.Models.AdUnit adUnit = Ads.GetAdUnit(Common.GetResourceint("Ads", "News_Economy"), Model); // if (adUnit != null) // { // Html.RenderPartial("~/Views/General/Ads/Ads2019/Partials/_BodyTags.cshtml", adUnit); // } //} //else //{ // AMSInterface.Models.AdUnit adUnit; // adUnit = Ads.GetAdUnit(Common.GetResourceint("Ads", "News_ROS"), Model); // if (adUnit != null) // { // Html.RenderPartial("~/Views/General/Ads/Ads2019/Partials/_BodyTags.cshtml", adUnit); // } //} #endregion } } else { //ROS if (curUrl.Contains("/details/")) { AMSInterface.Models.AdUnit adUnit = Ads.GetAdUnit(Common.GetResourceint("Ads", "ROS_Article"), Model); if (adUnit != null) { Html.RenderPartial("~/Views/General/Ads/Ads2019/Partials/_BodyTags.cshtml", adUnit); } } else { AMSInterface.Models.AdUnit adUnit = Ads.GetAdUnit(Common.GetResourceint("Ads", "ROS"), Model); if (adUnit != null) { Html.RenderPartial("~/Views/General/Ads/Ads2019/Partials/_BodyTags.cshtml", adUnit); } } } }eneral/Ads/Ads2019/Partials/_BodyTags.cshtml", adUnit); // } //} //else if (refUrl.Contains("/news_economy")) //{ // AMSInterface.Models.AdUnit adUnit = Ads.GetAdUnit(Common.GetResourceint("Ads", "News_Economy"), Model); // if (adUnit != null) // { // Html.RenderPartial("~/Views/General/Ads/Ads2019/Partials/_BodyTags.cshtml", adUnit); // } //} //else //{ // AMSInterface.Models.AdUnit adUnit; // adUnit = Ads.GetAdUnit(Common.GetResourceint("Ads", "News_ROS"), Model); // if (adUnit != null) // { // Html.RenderPartial("~/Views/General/Ads/Ads2019/Partials/_BodyTags.cshtml", adUnit); // } //} #endregion } } else { //ROS if (curUrl.Contains("/details/")) { AMSInterface.Models.AdUnit adUnit = Ads.GetAdUnit(Common.GetResourceint("Ads", "ROS_Article"), Model); if (adUnit != null) { Html.RenderPartial("~/Views/General/Ads/Ads2019/Partials/_BodyTags.cshtml", adUnit); } } else { AMSInterface.Models.AdUnit adUnit = Ads.GetAdUnit(Common.GetResourceint("Ads", "ROS"), Model); if (adUnit != null) { Html.RenderPartial("~/Views/General/Ads/Ads2019/Partials/_BodyTags.cshtml", adUnit); } } } }