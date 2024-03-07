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خالد الجندي يكشف أفضل أوقات إخراج الزكاة

06:58 م الخميس 07 مارس 2024

الشيخ خالد الجندي

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، عن أفضل الأوقات لإخراج الزكاة.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إن أفضل وقت لإخراج الزكاة هو شهر شعبان، موضحًا أن ذلك كان حال الصحابة.

وأضاف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل شعبان، موضحًا أنه أفضل وقت لإخراج الزكاة لأنه يضاعف أجرها بشكل كبير.

وأشار إلى أن الزكاة هي عبادة واجبة والركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، لذلك فإن للزكاة أجر عظيم على الرغم من أنها فرض واجب.

الشيخ خالد الجندي أوقات إخراج الزكاة للزكاة أجر عظيم الزكاة هي عبادة واجبة إخراج الزكاة في شهر شعبان

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