مصر تشارك في تحالف دولي لإسقاط المساعدات على غزة (فيديو)

كتب- محمد سامي:

شاركت مصر، في تحالف دولي لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة، إلى جانب الأردن والولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا.

وفي وقت سابق نفذت القوات الجوية المصرية أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومعونات الإغاثة العاجلة على عدد من المناطق شمال القطاع وذلك بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية للمساهمة فى تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة وتدهور الأحوال المعيشية للمواطنين بشمال قطاع غزة.

يأتي ذلك إستمراراً للجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.