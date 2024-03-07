نشرة التوك شو| أهمية قرض صندوق النقد وتراجع الأسعار قبل رمضان

كتبت -داليا الظنينى:

تناولت برامج التوك شو، الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزه.

ترشيد الإنفاق ودعم القطاع الخاص.. متحدث الوزراء: الدولة مستمرة في عملية الإصلاح الهيكل

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أهمية قرارات البنك المركزي اليوم بشأن توحيد سعر الصرف.

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رئيس الشعبة يكشف سبب ارتفاع أسعار الذهب بعد قرارات البنك المركزي

كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أسعار الذهب في السوق المحلية عقب قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.

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الغرف التجارية": تراجع كبير في أسعار السلع قبل حلول رمضان

شاد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، بقرارات الحكومة والبنك المركزي، قائلا: كان هناك احترافية كاملة في التعامل مع ملف تحرير سعر الصرف سواء في التوقيت أو طريق التعامل

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خبير اقتصادي يكشف أهمية قرض صندوق النقد - فيديو

ثمن الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، الاتفاق الذي وقعته الحكومة اليوم، مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الاتفاق تم بعد وجود تدفقات نقدية واقتصادية للدولة المصرية وهو ما ظهر في صفقة رأس الحكمة

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رئيس "التصديري للصناعات الغذائية": انفراجة بالبضائع والدولار وتراجع الأسعار الفترة المقبلة

أشاد المهندس هاني برزي رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بقرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق ورفع سعر الفائدة بنسبة 6

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