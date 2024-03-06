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BBC

ترشيد الإنفاق ودعم القطاع الخاص.. متحدث الوزراء: الدولة مستمرة في عملية الإصلاح الهيكل

10:48 م الأربعاء 06 مارس 2024

المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء

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كتبت -داليا الظنينى:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أهمية قرارات البنك المركزي اليوم بشأن توحيد سعر الصرف.

وأضاف "الحمصاني" في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، "أن الدولة مستمرة في عملية الإصلاح الهيكلي، والاتفاق مع الصندوق يسهم في دعم تلك الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة والتي تشمل زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وخفض الدين".

وأوضح أن هناك العديد من الإصلاحات الهيكلية الجديدة التي تتزامن مع ترشيد الإنفاق ودعم دور القطاع الخاص كافة تلك الجهود تعمل عليها الدولة والاتفاق مع الصندوق وتوفير الحصيلة الدولارية وقرارات البنك المركزي تهدف أي دعم عملية الإصلاح".

وتابع: البنك المركزي بدأ في ضبط سعر الصرف وضبط سوق النقد الأجنبي وتوفير الحصيلة الدولارية من خلال الاستثمارات التي تساعد على ضبط سعر سوق النقد، وهذا يساعد الدولة على اتخاذ إجراءات إصلاحية من أهمها خفض التضخم وهي إجراءات لا غنى عنها وتضعنا على مزيد من الاستقرار".

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المستشار محمد الحمصاني عملية الإصلاح الهيكلي الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة خفض الدين قرارات البنك المركزي

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