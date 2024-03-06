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رئيس الوزراء: وضع حد أقصى للاستثمارات العامة للدولة

04:45 م الأربعاء 06 مارس 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم تحديد حد أقصى للاستثمارات العامة ولن يتم تجاوزه بهدف إعطاء مساحة وفرصة أكبر للقطاع الخاص.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، إن أحد الأهداف التي تم وضعها خلال 2024 و 2025 سيكون وضع سقف للاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة والهيئات الاقتصادية وشركات الدولة وقطاع الأعمال.

وتابع: أن الحد الأقصي للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه، كما سيتم تشكيل لجنة لمتابعة هذا الأمر".

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاستثمارات

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