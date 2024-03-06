انفراجة كبيرة في سوق السجائر.. الشرقية تكشف موعد انخفاض الأسعار

كتبت- داليا الظنينى:

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان: إن سعر السجائر تراجع في السوق لـ33 جنيها، وهو قريب من السعر الرسمي البالغ 30 جنيها، مبينا أن توفير 400 مليون دولار سيعيد الاستقرار للسوق الفترة المقبلة فور وصول التبغ المستورد من الخارج.

وأكد أنه تم بالفعل حجز الكميات اعتبارا من الغد ونتوقع أن تصل خلال شهرين وستنتهي فورا السوق الموازية للسجائر.

وأضاف أمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر فضائية ON، مساء الثلاثاء: إننا في طريقنا للقضاء بشكل تام على مشكلة السجائر في مصر، وهناك انفراجة كبيرة في السوق.

وأكمل: إن المستثمر الإماراتي لديه قوة ووجهة نظر واستطاع ترتيب الأوضاع وأستطيع القول إنه بعد العيد هنفرح كلنا.

وأوضح أنه لدينا شحنات تبغ وتعاقدات من موردين من دول مثل البرزايل والأرجنتين والصين والهند من بلدان كثيرة، وهي تحتاج لفترة ما بين 6 إلى 8 أسابيع حتى تصل المادة الخام.

وتابع: "بوجود البضاعة هيختفي السوق الموازي وإنتاجنا حتى نهاية رمضان يكفي لتغطية احتياجات السوق، وماعدناش بنسمع عن اختفاء علب السجاير وشهر رمضان بطبعه بيقل الاستهلاك فيه، وأستطيع القول، إنه بعد رمضان سوف نشهد انفراجة كبيرة".



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