متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل لقاء السيسي ونظيره الأرميني



كتبت -داليا الظنينى:

كشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل استقبال الرئيس السيسي، لنظيره الأرميني، موضحا أنه يوجد علاقة تاريخية تجمع بين مصر وأرمينيا، ويوجد توافقا في العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات والرؤى المشتركة.

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة “سي بي سي”، إن الرئيس السيسي أول رئيس مصري يزور أرمينيا بعد استقلالها وهناك تطور كبير في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أجرى زيارات لأول مرة مع كثير من دول العالم كان لها أثر في دفع وتطوير العلاقات معها بشكل كبير للغاية.

وأوضح أن هناك العديد من الاستثمارات المصرية في أرمينيا بعد زيارة الرئيس السيسي لها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن علاقات مصر متوازنة مع جميع دول العالم، وهذه رسالة للداخل والخارج.

وأوضح أن الدولة المصرية دولة قوية وراسخة تتمتع باستقلال حركتها وتصرفاتها فهي دولة لها علاقات متساوية تتسم بالندية بين كافة الأطراف، وهذه رسالة يجب أن يعلمها الجميع، مشيرا إلى أن زيارة رئيس وزراء أرمينيا تعبير عن تقدير للدبلوماسية الرئاسية الخارجية، التي تؤدي دور ملموس على أرض الواقع.



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