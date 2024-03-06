الفقي: السند الوحيد لإسرائيل هو معاهدة السلام.. وشهوة السلطة تسيطر على بعض القيادات الفلسطينية



كتبت - داليا الظنيني:

قال الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسى: إن مصر تحسب لكل الاحتمالات وبذلت كل ما في وسعها من أجل فلسطين وقضيتها وشعبها، مبينا أن ما تفعله مصر ليس فقط لمصلحتها ولكن للمصلحة الفلسطينية أيضا.

وأضاف الفقى خلال حواره لبرنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على قناة إم بى سى مصر، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، مساء الثلاثاء: إن السند الوحيد لإسرائيل هو معاهدة السلام مع مصر والأردن والدول الأخرى.

وتابع: لا أحد يستطيع أن يشكك فى الصمود العربى من أجل القضية الفلسطينية.

وأوضح أن عنصر التوازن الجوهرى فى المنطقة هو السلام المصرى الإسرائيلى.

وأكد أن شهوة السلطة والرغبة فى السيطرة مازالت تسيطر على بعض القيادات الفلسطينية، لافتا إلى أن وحدة الصف هو الدرس الذى تعلمته حركة فتح وحماس.

وأشار إلى أن مكاسب إسرائيل تكتيكية ولكن مكاسب الفلسطينيين استراتيجية، وقد تأخذ وقتا طويلا، موضحا أن الحصول على الحرية صعب والفلسطينيون لم يستسلموا أبدا رغم كل ما يقال، متوقعا التوصل لهدنة خلال أسابيع.

واختتم: روسيا تريد التوازن فى علاقاتها مع القضية الفلسطينية وهناك تجمع بشري ضخم لليهود فى روسيا، إضافة إلى أن روسيا منحازة نوعا ما للقضايا الشعوب العربية، مشيرا إلى أن روسيا بعيدة عن التأثير المباشر في القضية الفلسطينية.

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