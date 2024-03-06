إعلان

BBC

هل الشقق بغرض الاستثمار عليها زكاة؟.. أمين الفتوى يعلق

04:02 ص الأربعاء 06 مارس 2024

الشيخ محمد عبدالسميع

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت - داليا الظنيني:
أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول هل يجوز إخراج زكاة عن الشقق المؤجرة وتدر ربح على صاحبها؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "هذا يعرف في الفقه باسم المستغلات، وهي ليس عليها زكاة، اللى عنده عربية وشقة ومحل يعود من وراها إيجار يتم الانفاق به على البيت، ليس عليها زكاة".

وأَضاف: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أن المال الذى ازكيه يشترط فيه 3 شروط وهى أن اشتريه بقصد البيع وبقصد الربح، يعنى ابقى مشترى الشقة علشان ابيعها، يعنى لو جاءت لى بالميراث أو اشتريتها علشان اقوم بإيجارها يبقى لا يوجد عليها زكاة، يبقى الشقق التى يقوم الشخص بالاستثمار فيها يوجب عليها زكاة".

محمد عبدالسميع الاستثمار في الشقق الزكاة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ما تأثير صفقة رأس الحكمة على مفاوضات صندوق النقد؟.. خبير يوضح

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

الموت أقرب من الخبز.. رحلة البحث عن كيس طحين بشمال غزة
تدير 88% من سوق تصدير الطاقة النووية.. ماذا نعرف عن الشركة المنفذة لمشروع الضبعة؟
شبورة وفرص لأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)