بالصور.. الخطيب وحسام غالي يقدمان العزاء في شقيق سوزان مبارك

كتب- محمد شاكر:

تصوير- هاني رجب:

بدأ قبل قليل، عزاء اللواء منير ثابت شقيق سوزان مبارك أرملة الرئيس الراحل حسني مبارك، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتتلقى أسرة "ثابت" العزاء بحضور جمال وعلاء مبارك.

ومن أبرز الشخصيات التي حرصت على تقديم واجب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي.

يذكر أن اللواء منير ثابت من مواليد محافظة قنا في 29 أكتوبر عام 1936، كما أن والده طبيب الأطفال الشهير صالح ثابت.

وشغل اللواء منير ثابت العديد من المناصب في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، من بينها رئيس اللجنة الأولمبية المصرية منذ عام 1990 حتى 2009، وعضوية مجلس إدارة شركة العالم العربي للطيران والفنادق، وتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الجوية، كما كان مديرا لمكتب المشتريات العسكرية في واشنطن.