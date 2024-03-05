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قرار من وزارة الزراعة بشأن صرف الأسمدة للمزارعين

07:28 م الثلاثاء 05 مارس 2024

السيد القصير وزير الزراعة

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كتب-عمرو صالح:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مد فترة صرف الأسمدة للموسم الشتوي إلى 31 مارس بدلا عن 15 مارس الحالي، وذلك حتى يتمكن كل المزارعين من الحصول على الاحتياجات السمادية الخاصة بالمحاصيل الشتوية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، وفي إطار حرص الوزارة على مصلحة المزارعين والمرونة في صرف الأسمدة للمحاصيل الاستراتيجية وغيرها من المحاصيل الشتوية.

من جهته، قال رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عباس الشناوي، إنه تم إرسال تعليمات بهذا الشأن إلى جميع مديريات الزراعة بالمحافظات لتعميمها على الجمعيات الزراعية، مشيرا إلى أن تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تطبق على جميع الجمعيات التابعة للائتمان والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.

وزارة الزراعة صرف الأسمدة للمزارعين الموسم الشتوي السيد القصير

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