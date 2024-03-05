الأكاديمية الوطنية للتدريب وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون بمجال تنمية الموارد البشرية

كتب- محمد نصار:

قال سفير كوريا الجنوبية لدى مصر كيم يونجهيون إن حكومة بلاده ملتزمة بمساعدة مصر في تدريب المسؤولين الحكوميين المختصين، وذلك من خلال برامج مختلفة بما في ذلك برامج تدريب "كويكا" التي استفاد منها أكثر من 1900 مسؤول حكومي مصري.

جاء ذلك خلال لقاء السفير مع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الثلاثاء؛ لبحث سبل توسيع التعاون الثنائي في مجال تنمية الموارد البشرية.

وأضاف سفير كوريا الجنوبية - وفقًا لبيان سفارة كوريا اليوم - أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت قيادة الدكتورة رشا راغب أصبحت معهدًا تعليميًا وتدريبيًا مرموقًا في مصر؛ لتخريج قادة المستقبل المصريين في القطاع العام.

وتابع أن التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وكوريا نشط من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الأكاديمية والمؤسسات الكورية ذات الصلة؛ بهدف تعزيز التعاون الثنائي في بناء قدرات الموارد البشرية.

من جانبها..أكدت الدكتورة رشا راغب تقديرها لدعم الحكومة الكورية لجهود الأكاديمية في بناء القدرات البشرية، مشيرة إلى برامج الأكاديمية المختلفة لتطوير الموارد البشرية وتعزيز القدرات القيادية، خاصة للشباب والنساء.

وتبادل سفير كوريا الجنوبية والمدير التنفيذي للأكاديمية وجهات النظر حول التعاون الثنائي في إنشاء معهد متقدم للعلوم والتكنولوجيا في مصر، واتفقا على بذل جهود مشتركة متواصلة لتحقيق نتائج مثمرة في المستقبل القريب.