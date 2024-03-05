مفيش مشاكل تاني.. وزير التموين يزف بشرى سارة بشأن أسعار السكر

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيَّد بالبطاقة، بسعر 12.6 جنيه، ويتم الصرف حتى 6 كجم سكر مدعم للبطاقة الواحدة، وفقًا للعدد المتاح، وصرف كميات إضافية من السكر أيضًا على البطاقات بسعر 27 جنيهًا للكيلو الحر، بمعدل كجم لكل بطاقة؛ تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كجم سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر.

وأضاف المصيلحي: "قريبًا مش هنسمع مشكلة في السكر"، مع إنتاج مصانع السكر من البنجر، بجانب إنتاج السكر أيضًا من القصب.

جدير بالذكر أن مصر تنتج سنويًّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

وافتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس، عدد 16 مكتبًا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة "الجيزة، منوف بمحافظة المنوفية، وحدة مستخرجات الغربية، كفر الدوار، العاشر من رمضان، 15 مايو، المنيا، إبشواي، طامية الصف، رأس غارب، السنبلاوين، أبو تيج، المنزلة، رشيد، دسوق".

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، فضلاً عن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة في إطار خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية.