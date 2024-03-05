تحذير عاجل من الأرصاد: ارتفاع مفاجئ في الحرارة.. وتوجيه بشأن الملابس

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة حارة لمدة 48 ساعة ساعة.

وأضافت غانم: يوجد رتفاع ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية، نتيجة تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية، كما يوجد امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي ارتفاع الحرارة.

وأكد أن الحرارة ترتفع عن المعدل الطبيعي بحوالي 4 درجات، حيث تصل الحرارة اليوم على القاهرة الكبري 26 درجة، وبالتالي الطقس نهارا يكون مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة ومحافظات شمال الصعيد وبعض المناطق من جنوب سيناء.

وتابعت: مع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة، والفارق بين الطقس نهارا وليلا يتجاوز 10 درجات، في القاهرة الكبري، ويكون الطقس بارد ليلا وشديد البرودة في الساعات المتأخرة خاصة على المدن الجديدة والمناطق المكشوفة، محذرة من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية.

وأشارت غانم إلى أن الشبورة المائية مؤثرة بشكل كبير، تظهر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وسرعان ما تتلاشي مع سطوع أشعة الشمس.

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