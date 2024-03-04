بعد طرح إدارتها لشركات خاصة.. متحدث الوزراء يوضح موقف الموظفين بالمطارات -(فيديو)

كتبت- داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن فكرة طرح إدارة وتشغيل المطارات لشركات القطاع الخاص، ليست جديدة، وموجودة في العديد من الدول الكبرى.

وأضاف "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أنه جاري الاتفاق على التفاصيل من حيث المطارات التي سيتم طرحها، مشيرًا إلى أن الخطوة المقبلة تتمثل في تناول موقف اختيار استشاري دولي دو خبرة كبيرة لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية.

وأوضح، أنه سيتم مناقشة معايير التقييم الفني والمالي للشركات الاستشارية في المشروعات المطروحة، بجانب مناقشة تصور مبدئي مقترح للإطار الزمني للطرح، وسيتم اختيار أفضل العروض وستعلن الحكومة كافة المعلومات في الوقت المناسب مثلما حدث في صفقة رأس الحكمة.

وأكد أن الاستثمارات والطروحات من هذا النوع تتم وفق ضوابط وشروط خاصة، ومن الوارد أن تكون الشركات المقدمة للعروض؛ دولية أو محلية، وفي تلك المشروعات الكبرى يتم دراسة كافة المتطلبات والعروض من حيث الكفاءة والقدرة المالية والتشغيلية.

وأشار إلى، أن الهدف من هذه المشروعات الاستثمارية هو زيادة تدفق المسافرين وتحسين وزيادة الخدمات، وأن جزء أساسي من الاستفادة من هذا الطرح هو تدفق قطاع السياحة.

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن العاملين في المطارات؛ حقوقهم محفوظة، ولن يتم المساس بهم، ونهدف إلى رفع كفاءة الخدمات والشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل المطارات.



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