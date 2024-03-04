الفراخ بـ110 والبانيه بـ72 جنيهًا.. أسعار الدواجن بمنافذ وزارة الزراعة

كتب- عمرو صالح:

تحرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على طرح السلع والمنتجات الغذائية عبر منافذها بأسعار مخفضة، وتعد الدواجن من المنتجات الغذائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين؛ خصوصًا مع دخول شهر رمضان.

ويستعرض "مصراوي" أسعار الدواجن بأكبر منفذ لوزارة الزارعة بالإدارة العامة للزراعات المحمية أمام نادي الصيد بحي الدقي، بمحافظة الجيزة، خلال التقرير التالي:

1- المنتجات النية:

- طبق الأجنحة وزن 800 جرام بسعر 65 جنيهًا

-طبق الدبوس وزن 800 جرام بسعر 95 جنيهًا

-طبق كبده وقوانص وزن 400 جرام بسعر 40 جنيهًا

-طبق بانيه شرائح 400 جرام بسعر 85 جنيهًا

-طبق فراخ مجمدة وزن 1 كيلو بسعر 110 جنيهات.

2- المنتجات المطهية:

-طبق جناح بارد حار وزن 700 جرام بسعر 85 جنيهًا.

-طبق جناح بارد حار وزن 400 جرام بسعر 54 جنيهًا.

-طبق بانيه بارد حار وزن 700 جرام بسعر 72 جنيهًا.

-طبق بانيه بارد وزن 1 كيلو بسعر 99 جنيهًا.

-طبق برجر 6 قطع بسعر 72 جنيهًا.

-طبق ناجتس بارد حار وزن 400 جرام 54 جنيهًا.

-طبق استربس بارد حار وزن 700 جرام 135 جنيهًا.

-طبق طبق استربس بارد حار وزن 400 جرام 81 جنيهًا.

-طبق استربس بارد وزن 1 كيلو 193 جنيهًا.

-طبق شيش بارد وزن 1 كيلو 225 جنيهًا.

-طبق دبوس بارد وزن 700 جرام 108 جنيهات.

-وجبة 12 قطعة مع البطاطس بسعر 160 جنيهًا.

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