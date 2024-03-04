تساعد في اجتياز الاختبارات.. دورة تأهيلية للمتقدمين لمسابقتي الأئمة والعمال 2024

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، عقد دورة تأهيلية للمرة الأولى للراغبين في التقدم لمسابقتي الأئمة والعمال لعام 2024.

وفتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الجمعة، باب التقدم لمسابقة الأئمة بنظام التعاقد لصالح وزارة الأوقاف، عبر بوابة الوظائف الحكومية، وحتى الـ 16 من مارس الجاري.

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وأكدت وزارة الأوقاف، أن الدورة تأهيلية وتعقد للراغبين في التقدم لكل مسابقة "أئمة - أعمال" على حدة، كاشفة أن الدورة تساعد في اجتياز الاختبارات المقررة للتعيين.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنه الدورة التأهيلية للأئمة في إتقان حفظ القرآن الكريم و الثقافة الإسلامية واللغوية لحسن إعدادهم للمسابقة وستكون الدورة مزيجا بين الحضور الفعلي والتعلم عن بعد.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه يمكن للراغبين في التقدم لمسابقة الأئمة، الدخول والتسجيل على الرابط التالي: هنا

ولفتت وزارة الأوقاف، إلى أن التدريبية التأهيلية للراغبين في التقدم لمسابقة العمال، ستكون في أحكام الصلاة والتدريب على الآذان، بما يساعدهم على اجتياز الاختبارات.

ودعت الراغبين في التقدم لمسابقتي الأئمة والعمال، الدخول والتسجيل على الرابط التالي: هنا

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