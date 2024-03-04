التموين تكشف أسباب اتجاه المصريين للاستثمار في الفضة

كتبت- داليا الظنينى:

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن هناك مضاربات سعرية في سوق الذهب والطلب كبير على الشراء، موضحا أن انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية للدولار أدى لانهيار الذهب.

وقال عشماوي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: كلما زاد سعر السلعة في الأسواق يرتفع الطلب عليها.

وأضاف عشماوي: إن انخفاض الأسعار على السلع مرتبط بالعرض والطلب، وبالتالي وفرة السلع في الأسواق بكميات كبيرة تضبط الأسعار.

وأشار مساعد أول وزير التموين، إلى أن مصلحة الدمغة والموازين هي المسئولة عن وضع الدمغة على السبيكة الذهبية.

وأكد اتجاه المواطن لشراء سبائك الفضة بعد ارتفاع أسعار الذهب، لأنها تعد من الملاذات الآمنة في الاستثمار، وقريبا سيتم وضع أسعار المعادن الثمينة في البورصة السلعية.