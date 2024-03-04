إعلان

BBC

التموين تكشف أسباب اتجاه المصريين للاستثمار في الفضة

02:40 ص الإثنين 04 مارس 2024

أسعار الفضة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- داليا الظنينى:

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن هناك مضاربات سعرية في سوق الذهب والطلب كبير على الشراء، موضحا أن انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية للدولار أدى لانهيار الذهب.

وقال عشماوي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: كلما زاد سعر السلعة في الأسواق يرتفع الطلب عليها.

وأضاف عشماوي: إن انخفاض الأسعار على السلع مرتبط بالعرض والطلب، وبالتالي وفرة السلع في الأسواق بكميات كبيرة تضبط الأسعار.

وأشار مساعد أول وزير التموين، إلى أن مصلحة الدمغة والموازين هي المسئولة عن وضع الدمغة على السبيكة الذهبية.

وأكد اتجاه المواطن لشراء سبائك الفضة بعد ارتفاع أسعار الذهب، لأنها تعد من الملاذات الآمنة في الاستثمار، وقريبا سيتم وضع أسعار المعادن الثمينة في البورصة السلعية.

الاتثمار في الفضة اسعار الفضة التموين

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مستشار رئيس جامعة بنها يكشف كواليس العثور على تابوت حجري وقطع أثرية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن المتهمين في واقعة نيرة صلاح طالبة العريش
البحوث الإسلامية يوضح حكم تأخير دفن الميت تعقيبًا على أزمة حلمي بكر..
* رمضان يوم الأحد أم الإثنين.. "البحوث الفلكية" يحسم الجدل
* "اعتبار الأبيض فائزا".. قرار عاجل من كاف بإلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني
* التنفيذ على 39 جنيها.. سعر دولار السوق السوداء يواصل الانهيار
* النقل العام بالقاهرة: تغيير مواعيد الأتوبيسات في شهر رمضان بجميع الخطوط
* ظاهرة جوية صباحًا ورياح.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة مقبلة