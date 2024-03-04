تدخل الدولة خاطيء.. التموين: أسعار السكر انخفضت عالميا وهذه أسباب الأزمة

كتبت- داليا الظنينى:

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن أسعار السكر عالميًا شهدت انخفاضا بمقدار ضئيل قدره 2.5%.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: إن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بوضع الأسعار على السلع يمنع التلاعب فيها.

وأضاف مساعد أول وزير التموين: إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفى 7 أشهر والدواجن 12 شهرًا والقمح 3.5 شهر والزيت 5 أشهر.

وأكد أن الشركة القابضة ضخت خلال شهر واحد 400 ألف طن لشركات التعبئة والمحافظات والبقال والسلاسل التجارية والمصانع.

وأشار عشماوي، إلى أن استهلاك مصر من السكر في أقصى تقدير له 300 ألف طن، لافتا إلى أن سبب المشكلة الحالية في التوزيع.

وأوضح أن تدخل الدولة في آليات السوق خاطئ، وإنما يكون التدخل عند التلاعب بقوت الناس أو يكون هناك لوبي واتفاقيات بين التجار.