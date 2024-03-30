ريهام سعيد تنشر فيديو من عيد ميلادها وتوجه رسالة



كتب- محمد أبو بكر:

احتفلت الإعلامية ريهام سعيد اليوم السبت الموافق 30 مارس 2024 بعيد ميلادها مع أصدقائها.

وشاركت "سعيد"، عددًا من الفيديوهات عبر صفحتها على فيسبوك، وهي ترقص مع أصدقائها على أنغام الأغاني، وتحتفل بعيد ميلادها الـ48.

وقالت ريهام: "أتمنى من الله أن يجعل كل أيامنا مليئة بالفرح والمودة والرحمة، وأشكر كل الأشخاص الذين وقفوا بجانبي لمساندتي ومساعدتي في التغلب على حالة الاكتئاب التي كنت فيها. شكرًا لكم."

وتابعت: "أشكر كل شخص وقف بجانبي في الظروف التي كنت فيها، وساهم في جعلي أبتسم، شكرًا يا رب".

يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد، كشفت تفاصيل عملية التجميل الفاشلة التي خضعت لها مؤخرا على يد طبيب لبناني.

حيث أوضحت أنها ذهبت إلى طبيب تجميل من لبنان، وقام بملء منطقة تحت العين تحديدًا بحقن "فلير" واتكلكعت والخط لسه موجود، ولو الفلير اتشال من المنطقة دي هيكون مكانه حفرة كبيرة".

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