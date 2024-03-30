مرصد الأزهر يرد على شبهة إن "قلوب يعقلون بها" -(فيديو)

رد الدكتور مختار عبد الله، الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على شبهة لما الله خالق الانسان فعلا، لماذا يخطئ (سبحانه وتعالى عما يصفون)، في وظائف جسم الإنسان في قوله تعالى في القرآن الكريم (قلوب يعقلون بها)، فالقلب ليس أداة التعقل؟.

وقال الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال حلقة برنامج "فكر "، المذاع على فضائية الناس، اليوم الجمعة: "لازم علشان نفهم هذه الآية نجيب عن العضو المسئول عن الاداراك، هل هو الدماغ أو القلب، تعالوا نسأل الأطباء الل قالوا إن المخ هو جهاز عصبي تنفيذى ولم يقل الطب أنه مصدر العقل، وفى عالم اسمه بنفيد، وهو غير مسلم، وعمل كتاب اسمه سر العقل، إن المخ ليس مسؤول عن القرار العقلي".

وتابع: "وفى عالم اسمه جون ايكلز، حاصل على جائزة نوبل، وعمل كتاب اسمه الذات والمخ التابع لها، أن المخ مجرد مكان لجمع المعلومات والمخ ليس لديه علاقة بالادراك، وهذا يؤكد إن قول الله، هوةمعنوى ليس عضويا ومعنى مجزاى وليس المقصود به الأعضاء".

ومن جانبها قالت أسماء يوسف، الباحثة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن في البداية لابد أن نفهم سياقات الكلمات وفهمها، لافتة إلى أن علماء التفسير إن القرآن يفسر بعضه بعضه، وإن لم نتمكن من التفسير فالسنة تفسره.

وتابعت: "ولنفهم دلالة كلمة قلب، لابد ان نفهم أن الاية جاءت على سبيل المجاز ولم تاتى على ظاهر النص وإنما على سبيل الدلالة، على ان القلب هو المسؤول هن التعقل والفهم، والدين عقيدة والقلب هو مركز الحياة وكذلك المشاعر".