هل باعت مصر رأس الحكمة إلى الإمارات؟.. خلف الحبتور يرد



كتبت- داليا الظنينى:

أشاد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، بصفقة مشروع رأس الحكمة التي أبرمتها الحكومة المصرية مع الأشقاء في الإمارات.

ورد خلف الحبتور خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، على سؤال «هل باعت مصر رأس الحكمة للإمارات؟»، قائلًا: «العلاقة بين مصر والإمارات قوية جدًا».

وتابع خلف الحبتور: «محدش هيشيل الأرض وهيمشي، المستثمر هيفضل موجود مش هيشيل الأرض من مكانها».

وأوضح لحبتور، أنه تحدث مع بعض المسئولين في مصر عن إمكانية الاستثمار في المطارات والفنادق والقطارات، قائلا: أنا عارف أن الشيء التاريخي هو الأهرامات بس والآثار اللي عمرها 7 آلاف عام، وأنا لا أريدها.

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