خلف الحبتور: الساحل الشمالي يحتاج تعديلات لجذب الأثرياء -(فيديو)

كتبت -داليا الظنينى:

قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور: إن الاستثمارات الأجنبية توفر فرص عمل وعائدات بالمليارات للدول.

وأضاف الحبتور خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: إن مدينة العلمين الجديدة جميلة جدا، وهي مهمة للسياحة المصرية، مؤكدا على ضرورة جذب السائحين الذين يمكنهم الإنفاق في الساحل الشمالي.

وتابع: "الساحل الشمالي لابد أن يجذب السائحين الذين يمتلكون الأموال، وهو يحتاج إلى إدخال تعديلات جديدة لجذب السائحين الأثرياء، ولا نريد أن نجذب السائح الذي يدفع قشورا قليلة، بل نريد جذب السياح الأثرياء، فهذه المنطقة لا تحتاج السائح الذي يأتي بشنطته وينام في الصحراء".

وأشار الحبتور، إلى أن مطار العلمين بعيد عن المدينة وهو أمر لا يساعد السياحة، ولابد من تعديل موقع مطار العلمين ليكون قريب من المدينة للتسهيل على السائحين.

وأوضح أنه يجب استقبال السياح في المطارات بصورة على أعلى مستوى، مؤكدًا أن الساحل الشمالي مكان مهم في مصر ويستحق الاهتمام بنسبة 100%، كما أن الساحل الشمالي يستحق بناء أفضل وتخطيط أفضل ليجذب السائحين.

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